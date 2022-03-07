Навка об отстранении паралимпийцев: «Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя. Это провал и позор принципов спорта»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поддержала паралимпийскую сборную России, которая была отстранена от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине.

«Вчера из Пекина возвратилась наша паралимпийская сборная команда России, которых благодаря политизированному решению и МПК отстранили от участия в Олимпийских играх.

Назвать такое решение международных спортивных организаций кроме как провалом и позором принципов спорта я не могу. Наши спортсмены-паралимпийцы – одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые 8 лет ждали участия в этих Играх!

Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что «спорт вне политики»!

Мне безумно жаль наших спортсменов с человеческой точки зрения, потому что это нечестно, некрасиво и неспортивно! А с точки зрения спортсмена я верю, что наши смогут все!

Преодолеют, найдут стимул и вдохновение и еще не раз докажут миру, что они великие спортивные звезды! Которыми они и являются на самом деле. Ребята, держитесь, вся страна с вами!» – написала Навка в инстаграме.