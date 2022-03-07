Победа «Спартака» в дерби, Пеп разнес Рангника, «Барса» и «Милан» выиграли, «Авангард» повел 3-0 у «Ак Барса», закон о договорняках и другие новости

1. В главном матче выходных в РПЛ «Спартак» победил «Динамо» (2:0). Николсон и Промес забили еще в 1-м тайме, Варела был удален за 2 желтые перед перерывом. «Локомотив» обыграл «Химки» (3:2), игравшие в меньшинстве с 42-й, «Крылья Советов» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), Иван Игнатьев забил дебютный гол за самарцев.

2. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби (4:1), у де Брюйне и Мареза по дублю. У «МЮ» 0 ударов по воротам «Сити» во 2-м тайме, а общая статистика ударов за игру – 5:24. Криштиану Роналду пропускал матч из-за травмы, он улетел в Португалию. «Арсенал» обыграл «Уотфорд» в гостях (3:2), Сака набрал 1+1, у Ляказетта два голевых паса.

3. «Барселона» обыграла «Эльче» (2:1), пропустив первой, забили Торрес и Депай. «Атлетико» победил «Бетис» (3:1), Жоау Феликс сделал дубль. Все результаты дня – тут.

4. Кубок Гагарина. СКА обыграл минское «Динамо», «Салават» проиграл «Сибири», «Авангард» победил «Ак Барс» и ведет 3-0 в серии.

5. Гол Жиру принес «Милану» победу над «Наполи» (1:0), а «Ювентус» выиграл у «Специи» (1:0) благодаря точному удару Мораты. Все результаты – здесь.

«Милан» возглавил таблицу Серии А, «Интер» отстает на два очка с игрой в запасе.

6. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами.

7. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, Лессер – 2-й, Хофер – 3-й, Жаклен – 4-й. Норвежка Тириль Экхофф выиграла женскую гонку, Вирер – 2-я, Херманн – 3-я.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

8. Выяснилось, что «Локомотив» может получить техническое поражение в матче с «Химками». Новичок клуба Ян Кухта не отбыл дисквалификацию, полученную в Чехии.

9. НХЛ. Кирилл Капризов сделал дубль во 2-м матче подряд, но его «Миннесота» проиграла «Далласу» (3:6). Три очка Михаила Сергачева помогли «Тампе» победить «Чикаго» (6:3). Артемий Панарин и Владимир Тарасенко отдали по 2 голевые передачи. Другие результаты – здесь.

10. Валерий Карпин ведет переговоры с «Ростовом». Он сможет совмещать работу в сборной и клубе.

11. Российский нападающий Федор Чалов забил за «Базель» во втором матче подряд. У него 3+1 за 6 игр в Швейцарии.

12. НБА. «Бостон» одолел «Бруклин», «Милуоки» победил «Финикс». Остальные результаты – здесь.

13. Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем на Деминском марафоне, Ретивых – 2-й, Халили – 4-й, Червоткин – 6-й. Женскую гонку выиграла Наталья Непряева, Смирнова – 2-я, Истомина – 3-я.

14. Боссы ЦСКА поставили команде задачу занять 2-е место в РПЛ и выиграть Кубок России.

15. Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира. Международная федерация гимнастики откроет дисциплинарное дело.

16. Международная федерация дзюдо отстранила Владимира Путина и Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей.

Цитаты дня.

Александр Шлеменко: «Усику и Ломаченко, которые взяли в руки оружие, я могу пожелать – остаться живыми. По духу они такие же, как русские парни»

«Играть за «МЮ» некоторые больше не должны. Позор тебе, если не можешь вернуться в защиту и броситься под мяч». Кин о дерби

Игуаин о конце карьеры: «Игрок – это одноразовая бутылка. Опустошив, на нее наступают и выбрасывают. Футбол – грязная сфера»

Анфиса Резцова об отстранении российских спортсменов: «Почему наш президент не реагирует? Почему не бьется за наш спорт?»