Большунов об отстранении от Кубка мира: «Можно сказать, нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было неправильно»

Трехкратный олимпийский чемпион высказался о том, что из-за отстранения российских спортсменов не смог принять участие в Холменколленском марафоне в Норвегии.

«Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холменколленском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона.

Но выиграл . И в общем это сопоставимо. Потому что прошел он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков. Все по-доброму.

А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно», – сказал Большунов.

Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум