Большунов об отстранении от Кубка мира: «Можно сказать, нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было неправильно»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Деминский марафон Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о том, что из-за отстранения российских спортсменов не смог принять участие в Холменколленском марафоне в Норвегии. 

«Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холменколленском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона.

Но выиграл Деминский. И в общем это сопоставимо. Потому что прошел он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков. Все по-доброму.

А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно», – сказал Большунов.

Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум

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