  • Компани о 2:2: «Бавария» играла не так уж и плохо, но «Унион» многое делал правильно. В 1-м тайме мы опаздывали на 2-3 шага, упустили много подборов»
Компани о 2:2: «Бавария» играла не так уж и плохо, но «Унион» многое делал правильно. В 1-м тайме мы опаздывали на 2-3 шага, упустили много подборов»

Венсан Компани высказался о ничьей с «Унионом».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Унионом» в 10-м туре Бундеслиги (2:2). 

«В первом тайме мы сделали недостаточно, опаздывали на один, два, три шага, упустили много подборов. Мы знали, что стандарты – главная сила «Униона», все дело было в деталях.

Не могу сказать, что после 30-й минуте игра была плохой. Было сложно, но мы этого и ожидали. Мы сыграли не так уж плохо, но должен сказать, что соперник многое сделал правильно». 

Об ошибке Нойера перед первым голом

«Чего вы от меня ожидаете? Что я скажу что-то о своем основном вратаре? Конечно, нет. Это командная игра. Когда пропускаешь гол, этому предшествуют много событий и последовательностей. Мы учитываем и эти моменты», – сказал Компани.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
