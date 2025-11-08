Форвард «МЮ» Шешко из-за травмы колена может пропустить матчи сборной Словении. У игрока 2 гола в 12 матчах за клуб АПЛ после трансфера за 76,5+8,5 млн евро

Беньямин Шешко получил травму.

Беньямин Шешко повредил колено и может пропустить предстоящие отборочные матчи сборной Словении к чемпионату мира, сообщает Sky Sports.

22-летний форвард «Манчестер Юнайтед » вышел на поле на 60-й минуте матча против «Тоттенхэма » (2:2) в АПЛ , но на 88-й из-за травмы был вынужден покинуть игру.

Статистику Шешко, который забил 2 гола в 12 матчах за «МЮ» после трансфера за 76,5+8,5 млн евро из «Лейпцига», можно увидеть здесь .