  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «МЮ» Шешко из-за травмы колена может пропустить матчи сборной Словении. У игрока 2 гола в 12 матчах за клуб АПЛ после трансфера за 76,5+8,5 млн евро
8

Форвард «МЮ» Шешко из-за травмы колена может пропустить матчи сборной Словении. У игрока 2 гола в 12 матчах за клуб АПЛ после трансфера за 76,5+8,5 млн евро

Беньямин Шешко получил травму.

Беньямин Шешко повредил колено и может пропустить предстоящие отборочные матчи сборной Словении к чемпионату мира, сообщает Sky Sports. 

22-летний форвард «Манчестер Юнайтед» вышел на поле на 60-й минуте матча против «Тоттенхэма» (2:2) в АПЛ, но на 88-й из-за травмы был вынужден покинуть игру.

Статистику Шешко, который забил 2 гола в 12 матчах за «МЮ» после трансфера за 76,5+8,5 млн евро из «Лейпцига», можно увидеть здесь

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4997 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoКвалификация ЧМ
logoтравмы
logoТоттенхэм
logoСборная Словении по футболу
logoБеньямин Шешко
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кин об ударе в колено отцу Холанда в 2001-м: «Я пытался сделать ему больно, а не травмировать. Все еще не думаю, что это был очень грубый прием»
сегодня, 17:24Видео
Де Лигт о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «По игре «МЮ» заслуживал большего. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны, внутри нас есть огонь, желание бороться и добывать очки»
сегодня, 17:00
Франк о 2:2: «МЮ» нанес всего пять ударов по воротам «Тоттенхэма». Мы были так близки к победе и в любой другой день добились бы ее»
сегодня, 16:27
Аморим о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Это был наш день, «МЮ» должен был побеждать. Мы чувствовали себя слишком уверенно. Но когда не можешь выиграть – хотя бы не проиграй, нам это снова удалось»
сегодня, 15:15
Главные новости
Гризманн забил «Леванте» первым касанием – через 28 секунд после выхода на замену. Форвард «Атлетико» побил рекорд Месси по голам в Ла Лиге при одном тренере
4 минуты назад
ЦСКА предлагал 30 млн евро за 3-го бомбардира Ла Лиги Этта-Эйонга. «Леванте» не продал интересующего «Барсу» форварда (Бен Джейкобс)
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Пармы», «Ювентус» сыграл 0:0 с «Торино», «Комо» не выиграл у «Кальяри»
25 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» принимает «Вулвс», «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
сегодня, 17:50Live
Альварес об отсутствии татуировок: «Отец запрещал делать, я не чувствую в них необходимости. Я делаю это не для того, чтобы отличаться от других»
52 минуты назад
«Динамо» опустилось на 10-е место после победы «Ростова». Завтра команду Карпина может опередить и «Ахмат»
59 минут назад
«Арсенал» пропустил впервые за 9 матчей – от «Сандерленда». Воспитанник лондонцев Бэллард прервал сухую серию команды из 812 минут
сегодня, 18:18
Жена Дибалы о беременности: «Говорят, малыш в животе слышит твой голос, хочу быть с ним честной. Бесит злоба некоторых людей, если уж рассказываешь об изменах Пауло – покажи доказательства»
сегодня, 18:08
Пономарев о словах Станковича про усталость: «Он не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем. Пошел он к черту, этот Деян»
сегодня, 18:02
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Динамо» уступило «Акрону», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Сандерленд» – «Арсенал». 1:2 – Сака сравнял на 54-й, Троссард забил на 74-й. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Атлетико» – «Леванте». 3:1 – Гризманн забил первым касанием после выхода на замену и сделал дубль за 19 минут. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Забивший два гола «Баварии» Дуки из «Униона» – лучший игрок матча с 8.8 по Индесу ГОЛа. Нойер с оценкой 4.7 – худший
11 минут назад
«Ювентус» – «Торино» – 0:0. «Бьянконери» не уступают в дерби Турина в Серии А с 2015 года
24 минуты назад
У «Ювентуса» 7 ничьих, 3 поражения и 2 победы в 12 последних матчах. Сегодня – 0:0 с «Торино»
25 минут назад
«Челси» – «Вулверхэмптон». Гарначо и Энцо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
Рахимов о 0:0 с «Пари НН»: «По игре «Рубин» мог добиться победы, мы выглядели неплохо. Не додавили»
36 минут назад
«Парма» – «Милан». Модрич, Леау, Нкунку играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
43 минуты назад
Шпилевский о 0:0 с «Рубином»: «Первый гол – не знаю, какой там офсайд. То же самое про пенальти, который не дали. Не хочу комментировать, а то потом опять буду эмоционировать»
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Ланса», «Марсель» разгромил «Брест»
сегодня, 17:55Live