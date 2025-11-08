Форвард «МЮ» Шешко из-за травмы колена может пропустить матчи сборной Словении. У игрока 2 гола в 12 матчах за клуб АПЛ после трансфера за 76,5+8,5 млн евро
Беньямин Шешко получил травму.
Беньямин Шешко повредил колено и может пропустить предстоящие отборочные матчи сборной Словении к чемпионату мира, сообщает Sky Sports.
22-летний форвард «Манчестер Юнайтед» вышел на поле на 60-й минуте матча против «Тоттенхэма» (2:2) в АПЛ, но на 88-й из-за травмы был вынужден покинуть игру.
Статистику Шешко, который забил 2 гола в 12 матчах за «МЮ» после трансфера за 76,5+8,5 млн евро из «Лейпцига», можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
