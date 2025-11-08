Футболистка в США умерла от рака почки в 21 год. Миа Хаман была вратарем женской команды Вашингтонского университета

Футболистка в США умерла от рака почки в 21 год.

Вратарь женской футбольной команды Вашингтонского университета Миа Хаман скончалась в 21 год от рака почки.

После постановки диагноза в апреле девушка начала курс химиотерапии и временно покинула команду.

За две недели до смерти Миа была удостоена чести запустить сирену на стадионе «Хаски» перед началом игры мужской команды университета Вашингтона по американскому футболу, а игрок команды Дензел Бостон посвятил ей победу над «Иллинойсом».

«Университет Вашингтона скорбит о безвременной утрате Мии Хаман, чья сила, доброта и дух тронули всех, кто ее окружал. Миа воплотила все, что мы хотим видеть в студентке-спортсменке университета – стойкость, благородство и неизменную преданность команде и сообществу.

Ее мужество перед лицом испытаний и наследие, которое она оставила, навсегда будут вдохновлять семью UW», – сказал директор университета по спорту Пэт Чун.