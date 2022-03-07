Стыковой матч Россия – Польша могут перенести на июнь. ФИФА ищет варианты

Россия по-прежнему может сыграть стыковой матч против Польши.

По информации польского издания Interia, в сейчас пытаются найти решение, по которому Россия продолжит участие в квалификации.

Так, по одному из вариантов, матч между Россией и Польшей может быть перенесен на июнь.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски сообщил, что ФИФА еще не приняла решение по игры с россиянами.

При этом ранее Россия официально была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА. Сообщалось, что РФС подаст апелляцию в САS.