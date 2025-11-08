«Сочи» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ростов» сыграет с «Сочи».

«Ростов » сыграет в гостях с «Сочи » в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

