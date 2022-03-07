Квят не подписал согласие с условиями ФИА и не сможет выступать в международных гонках (RacingNews365)

Даниил Квят не будет выступать в гонках в ближайшем будущем.
Гонщики из России должны были подписаться на условия ФИА к вечеру 4 марта. Бывший пилот «Формулы-1» этого не сделал, сообщает RacingNews365.com. Квят отказался от комментариев изданию.
Решение Квята лишает его не только возможности гоняться в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду G-Drive Racing, но и выступать в других сериях под эгидой ФИА.
ФИА выпустила для спортсменов из России и Беларуси список правил для соблюдения на международных соревнованиях
Роман Русинов: «Ставить подпись под документом ФИА я не буду, лучше совсем не садиться за руль»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram