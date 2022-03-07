Квят не подписал согласие с условиями ФИА и не сможет выступать в международных гонках (RacingNews365)

не будет выступать в гонках в ближайшем будущем.

Гонщики из России должны были подписаться на условия ФИА к вечеру 4 марта. Бывший пилот «Формулы-1» этого не сделал, сообщает RacingNews365.com. Квят отказался от комментариев изданию.

Решение Квята лишает его не только возможности гоняться в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) за команду , но и выступать в других сериях под эгидой ФИА.

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