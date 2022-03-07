РФС подал апелляцию в CAS на отстранение российских сборных и клубов от турниров ФИФА и УЕФА

РФС обратился в Спортивный арбитражный суд ( ) из-за отстранения российских команд.

28 февраля и объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.

В рамках единого иска к двум организациям потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах.

Напомним, что 24 марта сборная России должна была в Москве сыграть с Польшей в полуфинале турнира плей-офф за выход на . У были запланирован матчи 1/8 финала с «РБ Лейпцигом» 10 и 17 марта.