«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»

намерены оспорить результат матча 20-го тура РПЛ с .

Московская команда одержала победу со счетом 3:2 в этой игре. В составе железнодорожников вышел форвард , заработавший дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбывший ее. Нападающий и стал автором победного гола.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб подал протест на результат в КДК РФС.

Если протест будет удовлетворен, «Локомотиву» засчитают поражение 0:3.

«Локо» под угрозой технаря: сыграл дисквалифицированный Кухта. Его чешская красная не сгорает в РПЛ