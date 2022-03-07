«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»

«Химки» намерены оспорить результат матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Московская команда одержала победу со счетом 3:2 в этой игре. В составе железнодорожников вышел форвард Ян Кухта, заработавший дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбывший ее. Нападающий и стал автором победного гола.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб подал протест на результат в КДК РФС.
Если протест будет удовлетворен, «Локомотиву» засчитают поражение 0:3.
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