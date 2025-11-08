Артем Дзюба: «Что мешало «Спартаку» и «Динамо» позвать Черчесова? Его называют списанным, а он вытаскивает «Ахмат». Очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны»
Артем Дзюба: Что мешало «Спартаку» и «Динамо» позвать Черчесова?.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба удивлен, что московские клубы не стали приглашать Станислава Черчесова.
«Черчесов Станислав Саламович! Без команды сидел. Что «Спартак», что «Динамо» – что им мешало позвать его?
Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. Он построит команду. И у него иностранцы – никто не будет козырять.
Он очень поменялся с 2018 года, это уже другой Черчесов, который очень хорошо говорит по-английски, который хорошо ладит с игроками и может найти подход.
У нас говорят – это списанный. Он приходит в «Ахмат», который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим. К сожалению, очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны. Дружат. Прикрывают», – сказал Дзюба.
