Федерация Ирландии попросит УЕФА отстранить Израиль от турниров. FAI считает участие израильских клубов с «оккупированных палестинских территорий» нарушением устава

Ирландия попросит УЕФА отстранить Израиль.

Как сообщает журналист Sky News Роб Харрис, на заседании Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) было одобрено предложение обратиться в УЕФА с просьбой отстранить израильские команды от участия в европейских турнирах.

FAI утверждает, что участие израильских клубов, базирующихся в поселениях на Западном берегу реки Иордан, нарушает устав УЕФА, а Израильская футбольная ассоциация не смогла внедрить «эффективную политику по борьбе с расизмом». Израиль оспаривает эти обвинения.

Как добавляет The Guardian со ссылкой на RTÉ, FAI указывает на создание Израилем клубов на «оккупированных палестинских территориях» без согласия Палестинской футбольной ассоциации.

Резолюция FAI была поддержана 74 голосами при семи «против» и двух воздержавшихся. УЕФА пока не прокомментировал эту инициативу, изначально предложенную дублинским клубом «Богемиан».

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций в конце сентября приостановил обсуждение отстранения команд из Израиля от участия в европейских футбольных соревнованиях после объявления президента США Дональда Трампа о мирном плане для региона.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Роба Харриса в Х
