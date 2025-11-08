«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10-го тура с 28 очками. «Лейпциг» отстает на 6 баллов, «Боруссия» – на 7
Команда Венсана Компани набрала 28 очков и опережает идущий вторым «Лейпциг» на 6 баллов. Третью строчку занимает дортмундская «Боруссия» с 21 очком, «Байер» (20) располагается на 4-й позиции.
Следом идут «Хоффенхайм» (19) и «Штутгарт» (18 очков после 9 матчей).
