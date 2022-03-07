Клубы АПЛ поддержат решение прекратить трансляции в России. Лига получала 6 млн фунтов в год по условиям сделки

Решение о прекращении трансляций АПЛ в России не встретит возражений со стороны клубов.
Сегодня стало известно, что представители Премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL ) прекратят в скором времени трансляции соревнований в России.
Руководители АПЛ и EFL поручили юристам начать процесс по расторжению договоров о вещании на территории РФ.
Премьер-лига зарабатывает на трансляциях матчей чемпионата в России порядка 6 миллионов фунтов в год.
Однако, несмотря на падение доходов в связи с уходом с российского рынка, все английские клубы поддержат это решение руководителей АПЛ и EFL.
Сервис Okko показывает матчи АПЛ в России. «Матч» транслирует игры Кубка Англии.