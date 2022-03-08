Чешская ассоциация уведомляла РФС о дисквалификации Кухты

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага дисквалификации ФИФА РФС Ян Кухта Футбол

РФС получал информацию от Футбольной ассоциации Чехии о дисквалификации форварда Яна Кухты.

25-летний форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и на прошлой неделе дебютировал в РПЛ в матче против «Химок» (3:2), в котором забил победный гол.

Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Согласно правилам ФИФА, футболист был обязан отбыть дисквалификацию в новом клубе, несмотря на смену чемпионата. В связи с этим «Химки» подали протест на результат.

Глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек заявил, что РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты.

«FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах.

Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – отметил Бачек.

«Локо» под угрозой технаря: сыграл дисквалифицированный Кухта. Его чешская красная не сгорает в РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные