Чешская ассоциация уведомляла РФС о дисквалификации Кухты

РФС получал информацию от Футбольной ассоциации Чехии о дисквалификации форварда Яна Кухты.
25-летний форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и на прошлой неделе дебютировал в РПЛ в матче против «Химок» (3:2), в котором забил победный гол.
Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.
Согласно правилам ФИФА, футболист был обязан отбыть дисквалификацию в новом клубе, несмотря на смену чемпионата. В связи с этим «Химки» подали протест на результат.
Глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек заявил, что РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты.
«FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах.
Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – отметил Бачек.
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