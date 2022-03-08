Чешская ассоциация уведомляла РФС о дисквалификации Кухты

РФС получал информацию от Футбольной ассоциации Чехии о дисквалификации форварда .

25-летний форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской и на прошлой неделе дебютировал в в матче против «Химок» (3:2), в котором забил победный гол.

Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Согласно правилам ФИФА, футболист был обязан отбыть дисквалификацию в новом клубе, несмотря на смену чемпионата. В связи с этим подали протест на результат.

Глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек заявил, что РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты.

«FACR уведомил о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам о трансферах.

Дальнейшие шаги РФС и не зависят от FACR», – отметил Бачек.

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