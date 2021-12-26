Валиева выиграла чемпионат России, Дзюба нужен «Рубину», Клаудиньо и Шварц в топе рейтинга пользователей Sports.ru, Захарян интересен «Реалу» и другие новости утра

1. Камила Валиева впервые в карьере победила на чемпионате России по фигурному катанию, Трусова – 2-я, Щербакова – 3-я, Туктамышева – 7-я. Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании.

2. «Зенит» и «Рубин» ведут переговоры по трансферу нападающего Артема Дзюбы. Питерцы могут подписать Сергеева из «Крыльев». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, впрочем, назвал сообщение о Дзюбе «слухами».

3. Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим игроком первой части сезона РПЛ-2021/22 по версии пользователей Sports.ru. Лучшим тренером выбрали Сандро Шварца из «Динамо», а вот вратарь «Спартака» Александр Максименко стал главным разочарованием.

4. КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Сибирь» проиграла СКА, «Салават» победил «Автомобилист».

5. Биатлонист Евгений Идинов победил в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», Иванов – 2-й, Пащенко – 3-й, Гараничев – 8-й. Виктория Сливко выиграла женскую гонку, Куклина – 2-я, Егорова – 3-я

6. Трансферные новости. Пишут, что «Реал» работает над трансфером Захаряна за 20 млн евро летом 2022-го (впрочем, один из упомянутых агентов опровергает). «Сочи» готов продать Кассьерру зимой, у клуба есть предложения из МЛС и Шотландии.

«Ман Сити» готов продать четырех игроков, чтобы купить Холанда, а также сохраняет интерес к Кейну. «Барса» может отказаться от Кристенсена, так как есть шанс на трансфер де Лигта. Кроме того, каталонцы в случае ухода Деста хотят подписать Мазрауи. Клуб ведет переговоры с Райолой, агентом защитника «Аякса». «Ливерпуль» никого не купит в январе. Усиление запланировано на лето.

7. Пеп Гвардиола – лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo. Тухель и Клопп – в топ-3, Почеттино занял 10-е место, Хави – 50-е.

8. НБА. Трипл-дабл Уокера помог «Нью-Йорку» обыграть «Атланту», 33 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Финиксом» и другие результаты.

9. Игроки «Барселоны» не получили рождественских подарков от клуба впервые за долгое время. Бартомеу дарил айфоны, в прошлом году Гризманн дарил кошельки.

10. 95% игроков из топ-100 рейтинга ATP привиты от коронавируса. Прививка от ковида – обязательное условие для участия в Australian Open.

11. Розыгрыш старейшего международного клубного турнира Европы по хоккею – Кубка Шпенглера – не состоится в 2021 году из-за коронавируса.

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