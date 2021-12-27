Азмун намерен остаться в «Зените» до конца сезона (Café du Commerce OL)

Нападающий Сердар Азмун планирует доиграть нынешний сезон в составе и отработать до конца свой контракт с клубом.

26-летний форвард не хочет уходить посреди сезона, сообщает Café du Commerce OL – фанатский сайт о – со ссылкой на источник, «очень близкий» к игроку.

«Зенит» предлагал иранцу продлить контракт, однако получил отказ – игрок хочет попробовать свои силы в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы.

Именно «Лион» считается одним из основных претендентов на Азмуна, однако интерес к нему проявляют и другие команды, в том числе .

В этом сезоне нападающий провел 21 матч в составе сине-бело-голубых, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.