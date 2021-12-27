Тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»

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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

По данным журналиста Вене Касагранде, «Фламенго» уже подписал с ним контракт. Португалец привезет с собой шесть специалистов, которые войдут в его штаб.

Соуза, который покидает сборную Польшу перед стыковыми матчами ЧМ-2022, приступит к работе с «Фламенго» уже в следующем году.

За решение досрочно покинуть польскую команду Соузу раскритиковали как местная федерация футбола, так и журналисты.

Польша и Россия сыграют в стыковом матче ЧМ в марте 2022 года.

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