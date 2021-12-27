Брэд Маршанд: «НХЛ нет дела до Олимпиады, они не заработают на этом. Игроки должны были сами решать – ехать или нет»

Нападающий остался недоволен решением отказаться на участия на Олимпиаде-2022.

«Думаю, что хоккеисты тренируются, работают всю жизнь, чтобы получить возможность соревноваться на таком уровне.

Это должно было быть решение игроков, ехать или нет, независимо от того, что происходит в мире.

У лучших хоккеистов мира должна быть возможность выступать на Олимпийских играх. Было ощущение, что лига не хотела, чтобы игроки уезжали.

В конце концов, я знаю, что им нет дела до , они не заработают на этом деньги.

Что есть, то есть. Это бизнес, а мы – активы. Давайте называть вещи своими именами», – заявил канадский форвард.

Ожидание Олимпиады с НХЛ – как токсичные отношения. Это убивает наш хоккей и наш интерес к хоккею