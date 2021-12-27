Филимонов о Навальном: «Не считаю его узником совести. Скорее всего, в истории с ним все закономерно»

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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал об отношении к политику Алексею Навальному.

«Что я скажу про Навального? Я не считаю его узником совести.

Лично я его не знаю, поэтому не могу его охарактеризовать с человеческой точки зрения. Но, скорее всего, в истории с ним все закономерно.

То, что сейчас с ним происходит, не является случайностью, что с ним поступили как-то не так. И с ним как с человеком, который является каким-то антагонистом для государства, происходит то, что он сейчас в местах не столь отдаленных.

Возможно, что у него было что-то и в плане нарушения закона», – сказал Филимонов.

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