Правительство РФ выделило почти полмиллиарда рублей на визы для отбора на Олимпиаду-2022

Теги Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Пекин-2022 Р-Спорт Лыжи

Правительство РФ экстренно выделило из бюджета почти полмиллиарда рублей для решения вопросов с получением виз в ряд стран, в частности США, где проходят отборочные турниры на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

«У нас, конечно, есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например, в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры.

Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей, для того чтобы наши сборники могли слетать и получать визу.

Это создает неудобства и мешает тренировочному процессу. Но трудности делают нас сильнее, мы и это преодолеем, и все равно будем побеждать», – сказал Чернышенко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные