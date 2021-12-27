Правительство РФ выделило почти полмиллиарда рублей на визы для отбора на Олимпиаду-2022

Правительство РФ экстренно выделило из бюджета почти полмиллиарда рублей для решения вопросов с получением виз в ряд стран, в частности США, где проходят отборочные турниры на зимнюю Олимпиаду в .

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«У нас, конечно, есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например, в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры.

Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей, для того чтобы наши сборники могли слетать и получать визу.

Это создает неудобства и мешает тренировочному процессу. Но трудности делают нас сильнее, мы и это преодолеем, и все равно будем побеждать», – сказал Чернышенко.