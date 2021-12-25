Валиева выиграла короткую на ЧР, новый спор Газизова с Федуном, Кондратюк, Степанова и Букин – чемпионы России, фанаты «Спартака» против Fan ID и другие новости утра

1. На чемпионате России по фигурному катанию женщины представили короткие программы. Лидирует Камила Валиева, Анна Щербакова идет второй, Софья Муравьева – 3-я, Трусова – 5-я, Туктамышева – 7-я. Изначально второе место занимала Муравьева, но ей сняли балл за задержку старта.

У мужчин чемпионом России стал Кондратюк, Коляда – 2-й, Мозалев – 3-й. Для Марка это первая победа на чемпионате России.

В танцах на льду победили Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин – 2-е, Худайбердиева и Базин – 3-и. Синицина и Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, не выступили с произвольным танцем из-за травмы Никиты.

2. Очередной поворот в споре бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова с Леонидом Федуном: менеджер подал иск к владельцу красно-белых на 101 млн рублей. Газизов заявил, что бизнесмен при найме на работу предложил ему акции клуба, написав расписку. Пишут даже, что Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака» и бонус в 1 млн евро в год при выходе в еврокубки.

Федун оперативно ответил, заявив, что упомянутая расписка – не договор. А потом еще и припомнил Газизову трансферы Кокорина и Урунова, отметив, что «Спартак» может обратиться в органы на предмет законности комиссий за эти переходы. На это нынешний гендиректор «Уфы» заявил, что ему скрывать нечего.

3. Совет Федерации одобрил закон о Fan ID. Он должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

4. На этом фоне объединение фанатов «Спартака» G-7 Ultras объявило, что не будет оформлять Fan ID. В своем заявлении болельщики призвали «не идти на поводу у продажных чиновников».

5. В КХЛ в единственном матче дня минское «Динамо» победило «Куньлунь» – 6:4.

6. «Матч ТВ» занял 18-е место по популярности среди телеканалов России в 2021 году. При этом в сравнении с 2020 годом доля и рейтинг «Матч ТВ» в 2021-м увеличились.

7. Трансферные новости. «Спартак» близок к трансферу хавбека «Крыльев» Пруцева. Кроме того, красно-белые подпишут Леона Классена и продадут одного из легионеров зимой. «Зенит» может купить Боскальи у ПСВ, если не продлит контракт с Ракицким. Также петербуржцам интересен 19-летний защитник «Эмполи» Вити.

«Барселона» объявит о трансфере Торреса 27 декабря, презентация состоится 28-го. Люк де Йонг близок к переходу в «Кадис» из «Барсы», каталонцы прерывают аренду форварда. Салах может получить от «Ливерпуля» самую высокую зарплату в АПЛ – от 500 тысяч фунтов в неделю. «Барселона» не сможет купить де Лигта из-за его зарплаты, сперва ей нужно избавиться от Коутиньо.

8. Салах, Лукаку и Кейн – в топ-3 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt, они стоят по 100 млн евро. Роналду поделил 64-76-е места с 35 млн.

9. Сафонов – игрок года в сборной России по версии болельщиков, Головин – второй.

10. Левандовски – футболист года по версии The Guardian, Месси – 2-й, Салах – 3-й, Роналду – 8-й.

11. Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за нарушение правил безопасности на матче с «Зенитом».

12. Сестры Аверины, Медведев и Большунов – самые популярные спортсмены России 2021 года по данным ВЦИОМ.

13. Экс-гендиректор «Тамбова» год не платила зарплату 114 работникам (при этом не забывая выплачивать зарплату себе), задолженность – 200 млн рублей. Уголовное дело направят в суд.

14. Стало известно распределение обязанностей в тренерском штабе молодежной сборной России по хоккею. Знарок отвечает за большинство, Титов – за защитников, Филатов – за смены.

15. Алина Загитова поедет на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве репортера Первого канала.

Цитаты дня.

Быков о Путине: «Уникальная личность. Сделал многое для России не только в политическом и экономическом плане, но и в спортивном»

Экс-вратарь «Спартака» Хомич о Дзюбе: «Я его подсрачниками гонял за длинный язык. Раз взял за горло: «Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня»

Рангник о ковиде: «Заразиться могут даже вакцинированные 2-3 раза, но они защищены от серьезных симптомов. Игроки «МЮ» не страдали от них»

Буффон о Роналду: «У «Юве» был шанс выиграть ЛЧ в его первый сезон, но затем команда утратила свою ДНК»

Эррера о Месси и Мбаппе: «Килиан будет лучшим игроком мира многие годы, но все согласны, что Лео – номер один. Мбаппе хочет учиться у него»

Фетисов о словах Путина про трансгендеров: «Спорт должен быть традиционным. Есть мужские и женские соревнования»

Авербух о 3-м месте Дэвис и Смолкина в ритм-танце: «Эта позиция вполне логично отдана паре, которая будет представлять нашу страну в ближайшем будущем»

«Подавление личности – шлейф советского воспитания. У тренеров старой формации инициатива наказуема». Психолог «Локо» о молодежных командах в России

Афиногенов о футболистах: «Они как артисты, свой театр. Картинно падать для них – нормально. Роналду – крутой, хотя все равно падает»

Геннадий Орлов: «Дзюба уже не нужен «Зениту». Он несостоятельный в ЛЧ, его время уходит. Артем должен быть готов к критике»