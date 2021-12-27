Александр Филимонов: «Путина поддерживаю. Украину двигают в сторону от России, но мы братский народ»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, как относится к президенту России Владимиру Путину.
– Поддерживаете президента? Что думаете о конфликте с Украиной?
– Путина поддерживаю. В принципе считаю, что большинство решений логично и правильно.
Пристально за этим делом не слежу, я читаю какие-то новости, вижу, но отдаваться этому смысла не вижу. У меня времени нет этим заниматься. Но если какое-то конкретное решение обсудить, то я могу сказать свою точку зрения.
По поводу Украины думаю, что там вопрос идеологии. По большому счету, мы – братский народ. Просто Украину целенаправленно двигают в сторону от России, какую-то сторону, которая нужна людям, которые находятся сейчас там у власти или находятся за спиной у этой власти.
Хотел бы я, чтобы решился этот конфликт? К сожалению, думаю, что навсегда он не решится. Все равно будет какая-то точка каких-то соприкосновений и какого-то взаимодействия конфликтного.
В принципе, когда Украина получила независимость, то в этом направлении всегда она и двигается, и это изменить разговорами не получится. Все равно есть какие-то силы, которые будут поддерживать какие-то националистические движения. К сожалению, это будет всегда. Или это нужно какими-то хирургическими методами решать.
Да вообще я думаю, что все хотят разрешения конфликта. Но все хотят на своих условиях, – сказал Филимонов.