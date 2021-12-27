«Спартак» обновит эмблему со следующего сезона. Изменятся очертания буквы «С» и мяча

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма стиль Спорт-Экспресс Футбол

Со следующего сезона «Спартак» будет использовать обновленную клубную эмблему.

В новом ромбе изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.

Новая эмблема уже используется в клубной продукции, а также при оформлении клубного офиса, пишет «Спорт-Экспресс».

Московский клуб использует нынешнюю версию эмблемы с 2013 года. Мяч внутри спартаковской эмблемы впервые появился в 1998 году.

Напомним, в 2022 году «Спартак» отметит 100-летний юбилей.

Фото: «Спорт-Экспресс»

Действующая эмблема представлена ниже.

Фото: Wikipedia

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