«Спартак» обновит эмблему со следующего сезона. Изменятся очертания буквы «С» и мяча

Со следующего сезона «Спартак» будет использовать обновленную клубную эмблему.
В новом ромбе изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.
Новая эмблема уже используется в клубной продукции, а также при оформлении клубного офиса, пишет «Спорт-Экспресс».
Московский клуб использует нынешнюю версию эмблемы с 2013 года. Мяч внутри спартаковской эмблемы впервые появился в 1998 году.
Напомним, в 2022 году «Спартак» отметит 100-летний юбилей.
Фото: «Спорт-Экспресс»
Действующая эмблема представлена ниже.
Фото: Wikipedia