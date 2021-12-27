«Холанд сказал агенту организовать трансфер в «Реал». Если не получится – в «Барсу». Ему не очень нравится АПЛ». Ди Марцио о форварде

Нападающий дортмундской Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

– Как вы думаете, следующим шагом [Холанда] может стать Премьер-лига?

– Думаю, да, ведь Премьер-лига – это большой шаг для любого футболиста, который хочет стать одним из лучших форвардов мира. Но Холанду не очень нравится Премьер-лига, это не его мечта. Сейчас эта лига неидеальна.

Он предпочитает Ла Лигу, она ему очень нравится. Так что я думаю, что сейчас – это идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет.

Не факт, что он сменит клуб летом. «Боруссия» думает, что правильным шагом для его карьеры стал бы еще один год в Германии.

Я не знаю, что Мино Райола думает об этом. Мне кажется, Райола хочет, чтобы он ушел из «Боруссии», так как после двух лет там ему важно найти новый вызов. Так что я думаю, что Райола попытается найти правильное решение.

«Реал» – это вариант. Даже если они точно подпишут Мбаппе, им бы хотелось иметь нескольких форвардов на будущее. Не знаю, получится ли у них.

Премьер-лига – точно мечта любого футболиста, но не Холанда. Это не первый выбор для него. Я не знаю, почему, ведь сейчас каждый игрок хочет оказаться в или .

Даже в прошлом году «Челси» пытался подписать его, но не получилось, потому что Холанд считает, что «Реал» или «Барселона» станут правильным шагом для него сейчас.

Заполучить его могут только «Реал» или , потому что он не пойдет в «Атлетико» или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту попробовать организовать трансфер в «Реал». Если с ними не получится, то с «Барселоной». А уже потом – с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее, – сказал Ди Марцио.

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Холанд стал еще лучше: теперь ассистирует и забивает головой. Возможно, растет самый универсальный топ-форвард в мире