НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Ютой», «Клипперс» примут «Бруклин» и другие матчи

В понедельник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут семь матчей.

на своей арене сыграет с .

примет «Юту», «Клипперс» сыграют с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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