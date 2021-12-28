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Sports.ru NBA

    НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Ютой», «Клипперс» примут «Бруклин» и другие матчи

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    В понедельник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

    «Миннесота» на своей арене сыграет с «Бостоном».

    «Сан-Антонио» примет «Юту», «Клипперс» сыграют с «Бруклином»

    НБА

    Регулярный чемпионат  

    Шарлотт – Хьюстон
    Дата проведения
    28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Чикаго
    Дата проведения
    28 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Бостон
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Юта
    Дата проведения
    28 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Мемфис
    Дата проведения
    28 декабря, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Даллас
    Дата проведения
    28 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Бруклин
    Дата проведения
    28 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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