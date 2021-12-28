НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Ютой», «Клипперс» примут «Бруклин» и другие матчи

В понедельник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.
«Миннесота» на своей арене сыграет с «Бостоном».
«Сан-Антонио» примет «Юту», «Клипперс» сыграют с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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