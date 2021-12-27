У Рублева обнаружили коронавирус. Он планировал сегодня вылететь на Australian Open

Пятая ракетка мира сообщил, что заразился коронавирусом.

«Сейчас я в Барселоне и, к сожалению, сдал положительный анализ. У меня минимальные симптомы. Я в изоляции и следую всем протоколам под наблюдением врачей.

Как вы знаете, я полностью привит и готовился к турнирам – Cup и . Сейчас мне нужно восстанавливаться, и я полечу в Мельбурн только тогда, когда это будет безопасно для всех.

Я очень расстроен и обеспокоен ситуацией. Пожалуйста, берегите себя и окружающих.

Я вернусь на корт как можно скорее».

Рублев планировал улететь в Мельбурн 27 декабря.

16-18 декабря россиянин выступал на турнире в Абу-Даби, после которого ковид обнаружили у Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер. Также сообщалось, что положительный анализ сдал член команды Энди Маррея.

ATP Cup стартует 1 января, Australian Open – 17-го.

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