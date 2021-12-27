МЧМ-2022. Россия против Швейцарии, Швеция сыграет со Словакией

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В Эдмонтоне и Ред-Дире продолжается МЧМ-2022.

Россия сыграет со Швейцарией, Австрия – с Финляндией, Германия будет играть с Чехией, а Швеция – со Словакией.

МЧМ-2022

Групповой этап

Австрия U-20 – Финляндия U-20
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Россия U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
28 декабря, 00.30, «Westerner Park Centrium»
Онлайн матча Видео

 

Германия U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
28 декабря, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Швеция U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
28 декабря, 05.30, «Westerner Park Centrium»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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