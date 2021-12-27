МЧМ-2022. Россия против Швейцарии, Швеция сыграет со Словакией

В Эдмонтоне и Ред-Дире продолжается МЧМ-2022.

Россия сыграет со Швейцарией, Австрия – с Финляндией, Германия будет играть с Чехией, а Швеция – со Словакией.

МЧМ-2022

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2022

Статистика МЧМ-2022

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