Дзюба будет получать 1 млн евро в год в «Рубине», если перейдет из «Зенита» (Metaratings.ru)

Стали известны финансовые детали возможного перехода нападающего из «Зенита» в .

По информации Metaratings.ru, зарплата 33-летнего форварда в казанской команде составит один миллион евро в год без учета бонусов.

Следующим летом Дзюба станет свободным агентом, у него истекает срок контракта с «Зенитом». Главный тренер петербуржцев не заинтересован в продлении договора с игроком.

«Рубин» готов подписать нападающего этой зимой, однако готов предложить за него не более трех миллионов евро.

«Зенит» пока не принял решения об уходе Дзюбы. Несмотря на желание игрока уйти, высшее руководство сине-бело-голубых может убедить его остаться в клубе.

Дзюба – уже не главный игрок для Семака, хотя и с хорошей статистикой. Расставание с ним и Азмуном – шаг эволюции «Зенита»