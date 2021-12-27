Поражение молодежки, разгромные победы «Ман Сити» и «Арсенала», состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию, Дзюба не нужен Семаку в «Зените» и другие новости утра

1. МЧМ. Молодежная сборная России проиграла в стартовом матче Швеции (3:6), у Мичкова дубль. Другие результаты – здесь.

2. Boxing Day в АПЛ прошел как надо: в главном матче дня «Ман Сити» и «Лестер» забили 9 голов на двоих – 6:3. Для команды Гвардиолы это 9-я победа в чемпионате подряд.

«Арсенал» разнес «Норвич» со счетом 5:0, и последние результаты «канониров» даже немного пугают – 5 побед подряд с общим счетом 19:2. Настоящее доминирование.

«Челси» обыграл «Астон Виллу» на выезде (3:1) благодаря голу Лукаку (первый с сентября в АПЛ) и дублю Жоржиньо с пенальти. При Тухеле «синие» забили 12 пенальти в АПЛ – больше всех, 10 из них реализовал Жоржиньо, поставивший рекорд по числу голов с пенальти за год в лиге.

3. Валиева, Трусова, Щербакова, Кондратюк, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, Туктамышева и Мозалев – запасные.

4. В КХЛ ЦСКА обыграл минское «Динамо», рижское «Динамо» победило «Куньлунь», «Йокерит» проиграл «Авангарду».

5. Похоже, у Дзюбы остается все меньше шансов на продолжение карьеры в «Зените»: есть информация, что Семак не хочет продления контракта с Артемом. При этом гендиректор «Зенита» Медведев, как говорят, хочет, чтобы форвард остался в клубе.

6. Трансферные новости. «Зенит» требует более 3 млн евро за Азмуна у «Лиона», так как знает об интересе «Ньюкасла». «Рубин» готов отдать Игнатьева в аренду зимой, он ни разу не забил в 2021-м. Миранчук интересен «Вероне», «Дженоа» и двум клубам не из Италии.

Ферран Торрес прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барсой» на 5 лет, медосмотр – сегодня. «Ман Сити» – главный соперник «Барсы» в борьбе за Холанда, «горожане» уже общаются со стороной игрока. Игроки «Реала» ожидают, что Рюдигер перейдет бесплатно летом, клуб готов дать ему около 280 тысяч фунтов в неделю. «Реал» хочет продать Бэйла и Иско в январе, также клуб готов выслушать предложения по Азару, Йовичу и Диасу. У Дембеле есть предложения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Усман не отвечает на предложение «Барсы», чтобы оценить варианты.

7. НБА. «Майами» обыграл «Орландо», «Чикаго» победил «Индиану». Остальные результаты – здесь.

8. Пишут, что фонд из ОАЭ сможет вкладывать в «Спартак» по 25-30 млн евро в год на 1-м этапе совладения акциями клуба.

9. Юдзуру Ханю совершил попытку четверного акселя на чемпионате Японии. Он ошибся на приземлении, а прыжок понизили до тройного.

10. В Единой лиге ВТБ 27 очков Бэрона помогли «Зениту» обыграть УНИКС, ЦСКА одержал победу над «Енисеем».

11. Сливко выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка», Дербушева – 2-я, Плюснина – 3-я, Куклина – 4-я, Васильева – 11-я.

12. Сергачев и Василевский внесены в ковид-протокол «Тампы». Также туда включены Бельмар, Эллиотт и помощник тренера Зеттлер.

13. «Барса» все еще продает товары, связанные с Месси. За 1170 евро можно купить футболку с автографом, за 643,5 – капитанскую повязку.

Цитаты дня.

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Ренат Лайшев: «Тутберидзе удалось поймать жар-птицу в лице Валиевой. Видите, как «обрадовался» по итогам ЧР муж Рудковской»

«Люди верят в дикие теории заговора, а Google подкрепляет это, отправляя их на сайты, которые им интересны». Глава «КПР» Хуз о пандемии

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Гвардиола призвал носить маски: «Это главная защита вместе с антисептиком. Ученые говорили так с самого начала пандемии»

Ковтун о том, что Семененко вошел в состав на Евро: «Первые два места без отбора, третье по решению совета. #####, просто запомните это навсегда»

Депутат Журова о футболистах: «Могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи! Тренировалась бы со 2 января на их месте»