Англия вышла на ЧМ, Италия попала в стыки, Карпин думает о будущем в сборной, Рублев победил Циципаса и другие новости утра

1. Англия и Швейцария вышли на ЧМ-2022, Италия и Польша отправились в стыковые матчи.

Итальянцы на выезде сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0), а швейцары разгромили Болгарию (4:0). Англия разнесла Сан-Марино (10:0), а Польша дома уступила Венгрии (1:2). Другие результаты дня – здесь.

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн сделал покер еще в первом тайме, теперь на его счету 48 мячей за сборную Англии – он догнал Гари Линекера, лишь Бобби Чарльтон (49), Уэйн Руни (53) забили больше за англичан. Также Кейн забил 12-й гол в этом отборе ЧМ и вышел на первое место в списке бомбардиров, обогнав Депая из Нидерландов.

2. Главный тренер сборной России Валерий Карпин пришел в «Коммент.Шоу» после поражения от Хорватии (0:1) и озвучил несколько важных тем. Сделал акцент на психологии: «Проблема одна – в голове. У нас не было владения мячом больше 5 секунд, по-моему. Это точно не из-за мастерства игроков», «Любой игрок скажет: «Я не трус, вы чего?» А потом на поле никто под мяч не открывается. Думал, мы с фобиями поборолись, видимо, ошибался», «Возможно ли это победить? И надо ли мне это? Можно было спокойно играть, прессинга сумасшедшего у Хорватии не было».

Допустил уход из команды: «Не уверен, смогу ли психологически подготовить сборную к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера», «Неделю, наверное, буду думать. В стыках давление даже больше, может ли эта сборная под ним играть в футбол или только дубасить вперед?» Не исключил возвращение Дзюбы: «Все может быть. Он должен хорошо играть за «Зенит», прям хорошо». Оценил игру Головина: «Мастеровитый игрок, который в сборной не показывает все то, что может». Высказался о Кудряшове: «За автогол он извинился в аэропорту. Я сказал: «Федь, чего извиняться? Это футбол, бывает».

Согласился с Ловчевым, что игра с Хорватией – говно: «Согласен полностью». И дал немного философии: «В России футбол – это не игра, а бои. У нас не уважают футболистов и тренеров – такое общество».

3. В КХЛ «Магнитка» на выезде уступила «Трактору» (2:3 ОТ), ЦСКА победил по буллитам «Северсталь» (3:2 Б), «Авангард» переиграл «Витязь» (3:0) и другие результаты дня.

4. НХЛ. Егор Чинахов забил первый гол в лиге и помог «Коламбусу» обыграть «Детройт» (5:3), «Тампа» победила «Айлендерс» (4:1), Василевский отразил 25 бросков из 26 и стал первой звездой.

5. Во второй день итогового турнира ATP Андрей Рублев победил Стефаноса Циципаса, а Новак Джокович обыграл Каспера Рууда.

6. Овечкин – первая звезда недели в НХЛ. Он набрал 8 очков в 4 матчах. Кросби не дисквалифицируют за толчок Фегервары на борт.

7. НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» и другие результаты.

8. Светлана Миронова и Лариса Куклина выиграли первую контрольную тренировку женской сборной России по биатлону в формате спринта, Нигматуллина – 6-я, Казакевич с пятью промахами – 15-я.

9. «Ауди» купила McLaren Group и команду «Формулы-1».

10. Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме после критики за автогол в матче с Хорватией. Роналду заплакал после поражения Португалии от Сербии. Две реакции футболистов на досадные поражения.

11. В еде для спортсменов в Пекине-2022 не будет перца и других приправ. Специи могут привести к положительной допинг-пробе.

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