Англия и Швейцария вышли на ЧМ-2022, Италия и Польша – в стыковые матчи

Сборная Италии не смогла напрямую выйти на , заняв второе место в отборочной группе C.

Команда Роберто Манчини сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и позволила возглавить группу по итогам квалификации.

Теперь итальянцев, набравших 16 очков, ожидает участие в стыковых матчах, а швейцарцы, разгромившие Болгарию (4:0) и имеющие 18 очков, уже добились права выступить в Катаре.

В группе I сборная крупно обыграла Сан-Марино (10:0) и гарантировала себе попадание на ЧМ-2022 – у нее 26 очков. Польша, уступив Венгрии (1:2), стала второй с 20 баллами и отправится в стыки.

Россия, Португалия и еще 6 сборных сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022