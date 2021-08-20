Дмитрий Губерниев: «Поляки приняли бесчеловечный закон о запрете абортов. Можно Польшу в ответ на это лишить международных преференций»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предложении польского вице-премьера Петра Глиньского отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований.

По мнению Глиньского, обе страны ответственны за миграционный кризис на границах Евросоюза.

«Во-первых, это происходит на территории Белоруссии. А во-вторых, мне, например, ужасно жаль ту несчастную польскую женщину, которая умерла из-за патологии беременности, потому что поляки приняли бесчеловечный закон о запрете абортов.

Можно Польшу в ответ на это лишить международных преференций. Это вопрос дискуссий, только и всего», – сказал Губерниев

«Международное давление на эти режимы должно быть намного сильнее». Вице-премьер Польши предложил отстранить Россию и Беларусь от соревнований