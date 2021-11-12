«Россия не стала демократичнее и либеральнее после ЧМ-2018». Хитцльспергер о ЧМ в Катаре

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльспергер поделился мнением о том, станет ли Катар более открытой страной после проведения чемпионата мира в 2022 году.

О проведении ЧМ в Катаре

«Они пытаются использовать старую дипломатическую идею о переменах через сближение. Но мои надежды на улучшение ситуации умеренны. ФИФА будет несложно четыре недели показывать фотографии, которые создадут впечатление прогресса без кардинальных изменений в стране.

Но я не верю, что только за счет одного чемпионата мира по футболу начнется стабильное улучшение. Россия не стала демократичнее и либеральнее после .

Если говорить прямо, то страны арабского мира – важный рынок с мощными спонсорами, они подали лучшую заявку, поэтому мы сыграем там».

О разрешении на демонстрацию радужных флагов на ЧМ в Катаре

«Это, безусловно, надо приветствовать, потому что такие символы постоянно становятся причиной дискуссий. Если уж чемпионат мира проходит в Катаре, то ФИФА придется столкнуться с дискуссиями, как и самому Катару», – высказался генеральный директор .

В 2014 году после завершения игровой карьеры Хитцльспергер признался, что является геем.