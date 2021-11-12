Валерий Карпин: «Не уверен, смогу ли психологически подготовить сборную к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил сомнения в качестве подготовки команды к стыковым матчам за право сыграть на ЧМ-2022.

– Один неудачный матч может поколебать вашу веру в эту команду и в себя? Что надо ли вам дальше продолжать.

– Такой матч! Именно такой. Радоваться, что мы обыграли Кипр, Мальту, даже Словакию и Словению – окей. Если мы хотим – или я хочу – двигаться дальше, играть против хороших команд, как , естественно, ответственность в таких матчах будет выше.

– У вас нет уверенности, что за ближайшие четыре месяца вы можете что-то изменить?

– Что я смогу не за четыре месяца, а за год даже. Или за два, не знаю.

– Вы сейчас не уверены, что к мартовским стыковым матчам сборную будете готовить именно вы?

– Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях.

– Вы по ходу матча выходили, что-то кричали Дивееву, Джикии. Вы после матча с ними общались, какой был ответ?

– Нет. Тренеру нельзя на эмоциях. Если бы я вчера пообщался с ними, то ничего хорошего бы из этого не получилось. Потому что они бы стали мне что-нибудь говорить, какие-то отмазки лепить или не отмазки.

Так как они на эмоциях, я на эмоциях – что-нибудь могло случиться. Кто-то мог бы кого-то послать. Допустим. Поэтому это просто неправильно – после игры о чем-то говорить. Надо с этим переспать, еще раз пересмотреть, обдумать, осмыслить и потом, может быть, пообщаться.

– Нужен ли психолог внутри команды, полезен ли он, были ли они, когда вы играли?

– У нас никогда не было, естественно, даже слова такого не было – в Советском Союзе, в начале российского футбола, в «Спартаке».

Нужен или не нужен? Мне кажется, если говорить о сборной, то в ней за 3-4 дня ни один психолог ничего не сделает. Психологическая работа – она, наверное, годами длится или месяцами. Если в клубе он кому-то нужен каждый день – или сколько там раз в неделю ходить, – ну, может быть, не знаю. Это зависит от каждого отдельного футболиста.

– Если это комплексная проблема – и в сборной, и в клубах в Лиге чемпионов, – нужно ли общение с тренерами клубов?

– Все знают, что мы с Викторовичем (Леонидом Слуцким – прим.) общаемся, с Семаком общался – он заезжал в гостиницу. Со Шварцем на связи, с Гончаренко.

– С Руем?

– Нет, – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция и Португалия

Мы справедливо ругаем Карпина за Хорватию. Но это не отменит хорошего: сборная стала ближе к людям