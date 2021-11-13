Валерий Карпин: «Любой игрок скажет: «Я не трус, вы чего?» А потом на поле никто под мяч не открывается. Думал, мы с фобиями поборолись, видимо, ошибался»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о психологических причинах поражения национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

– «Проблема в голове». Вы говорите о трусости?

– Никому не нравится это слово. У любого спросишь, скажет: «Я трус, да нет, я-то не трус, вы чего?» А потом на поле смотришь – никто под мяч не открывается. Это с чем связано?

– А не с выступлением ли клубов РПЛ в еврокубках, где все закрываются и стараются действовать вторым номером, а вы пытаетесь навязать в сборной инициативный футбол?

– Я после вчерашней игры многое обдумываю, передумываю, анализирую. Надо мне прийти, честно говоря, еще не пришел к заключительной мысли какой-то. Но глобальная мысль одна: мы все равно – хочешь или не хочешь, нравится это кому-то или нет – боимся.

– Вы говорили, что после Евро общались с игроками и задавали один и тот же вопрос: чего вы боитесь, кого, почему? И?

– И все те ответы, которые были, что мы боимся вот того, этого, все, что мы проговорили, начиная с первого сбора – 5-6 дней в сентябре, октябре, 3-4 дня перед игрой с Хорватией – все разговоры как раз были о том, что нам некого и нечего бояться, ничего не случится. Сейчас проиграли Хорватии, но, по-моему, никто не умер.

– Так а игроки кого и чего бояться? Кого-то из игроков, обструкции от журналистов?

–У каждого есть... Не у каждого. Но кто-то боится журналистов, кто-то боится (показывает кавычки – прим.) болельщиков, кто-то – громких имен, что это Хорватия. У каждого свое, но, в конце концов, выливается в то, что было вчера.

– И кто-то еще боится ответственности в решающий момент. Мы же играли в середине отбора с хорватами – было намного лучше.

– Да. Отвественность совершенно другая.

– Если вы знали, предполагали, что столько фобий у футболистов...

– В том-то и дело, что не предполагал. В этом сейчас самая главная проблема моей головы. Я предполагал, что с этой фобией мы, так скажем, поборолись.

Видимо, я все-таки ошибался. Игра со Словенией меня переключила, подтолкнула, ввела в заблуждение после безобразной игры со Словакией. Я уже говорил: это моя вина. Наверное, дал слишком много информации, чем запутал игроков – и компьютер у них завис.

И вот с Хорватией все эти психологические проблемы вылезли наружу. Они понятные.

– Вы много играли и много видели. На разминке не было видно, что что-то не так с настроем?

– По поводу настроя у меня нет ни одной претензии. Все боролись, бились, катились – все что угодно. Но после того, как ты настроился, бегаешь, дерешься, пихаешься, потом еще и мяч есть – надо в футбол играть. А вот с этим были проблемы, – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».