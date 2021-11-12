Карпин о Дзюбе в сборной в стыках: «Все может быть. Он должен хорошо играть за «Зенит», прям хорошо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о возможности приглашения форварда в национальную команду.

– Вы сказали, что знаете Скопинцева, поэтому его нет в сборной. С Дзюбой вы разошлись не по спортивным принципам – он не приезжает в сборную. И вот получается, что их нет в сборной.

– Тихо-тихо, с Дзюбой давай повнимательнее. Что значит «его нет в сборной»? Он был?

– В расширенном списке? Да.

– А потом я позвонил, после того, как он был в расширенном, позвонил, чтобы включить в основной.

– Ну, вы сами сказали, что закрыли этот вопрос.

– После того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически, – да.

На Словакию и Словению я ему позвонил, чтобы включить в основной список. Так? Или вы не знали этого? Вы же знали. Он сказал нет. Что ему надо готовиться.

– Есть шансы, что вы, оставшись тренером сборной, в марте вернетесь к его кандидатуре?

– Может быть, все может быть, да.

– Что для этого должно произойти, он сам должен выйти на связь?

– Нет. Он должен хорошо играть за «Зенит», прям хорошо. Все.

– В прошлом месяце он плохо играл?

– Со «Спартаком» и «Динамо» не играл...

– Вышел и забил и там, и там.

– Здорово! Молодцы!

– А что такое, по мнению Валерия Карпина, «играть хорошо» – это быть игроком стартового состава, важным членом своей команды?

– Да. В начале чемпионата отрезок, перед сентябрьскими матчами, вся общественность: ну, Дзюба там начал не очень, понятно все. В октябре, когда он как раз играл и забивал, он сказал, что ему еще надо набирать форму.

А сейчас, видимо, опять растерял. Не знаю. Либо не набрал опять же. С «Уралом» тайм вышел – заменили. Как-то так.

– А тот футбол, который вы хотите видеть, он же концептуально не про Заболотного и Дзюбу, а про Смолова?

– Да.

– А вызов Дзюбы вынудит вас примитизировать футбол?

– Нет, почему? Может быть, допустим, у нас будет что-то не получаться, как вчера, и выйдет Дзюба. Или Соболев, Комличенко – кто там у нас еще из больших нападающих. Заболотный. Они все большие нападающие, – сказал Карпин в «Коммент.Шоу».

Дзюба – рекордсмен по голам в чемпионате! А как выглядит топ без пенальти, только с победными мячами и с учетом сыгранных минут?