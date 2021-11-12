Карпин думает, продолжать ли работу в сборной: «Неделю, наверное, буду. В стыках давление даже больше, может ли эта сборная под ним играть в футбол или только дубасить вперед?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не уверен, что готов продолжать работу с командой.
– Какое состояние души прямо сейчас? Хочется ли продолжать, есть ли уверенность, что вы будете тренером сборной в стыковых матчах?
– У кого?
– У вас.
– А, у меня (смеется). Не знаю.
– Не знаете?
– Думаю.
– Вы можете предположить, что все?
– Предположить могу. Я еще раз говорю: думаю.
– А если говорить про то, что выход в стыки автоматически продлевает ваш контракт до марта?
– Ну, допустим, у меня есть какой-то контракт – я не говорю со сборной, а с «Ростовом», с кем угодно, – и я говорю: «Ну все, ребят, я не хочу больше». Меня кто-то удержит силой?
– То есть у вас есть такая мысль, что больше не хотите?
– Еще раз: я думаю! Что ж вы привязались? Я размышляю.
– Но контракт автоматически продлен до марта?
– Да.
– А вы дали себе какой-то дедлайн, до какого времени [будете думать]?
– Да.
– Когда?
– Ну, не знаю. Неделю, наверное. Может быть. Мне надо отдохнуть спокойно. Проанализировать, отдохнуть, а дальше – думать.
– То есть мы не можем исключать варианта, что через неделю вы скажете: «Я все»?
– Я через неделю скажу: «Да, все хорошо, я буду». А в декабре скажу – нет. Допустим. Тоже такой вариант возможен.
– Но тренер сборной так не должен...
– Не должен? Блин! Ну много кто не должен чего делать в жизни в принципе, но какие-то вещи же происходят.
– Насколько я понимаю, вы изначально не планировали быть тренером сборной.
– Ну вот видишь. «Не должен» – то же самое.
– А сейчас позади 7 матчей, вы вели сборную России в стыковые матчи. Это уже неплохой результат, даже более чем.
– Да нет, если абстрагироваться от всего, не будем кривить душой, если бы в сентябре мне сказали, что сборная за два тура до конца обеспечит себе стыки с отрывом в 9 очков от третьего места, я бы сказал: «Ну отлично!» Я бы подписался. И все, скорее всего.
– Неужели 90 минут могут все так изменить?
– Да дело не в 90 минутах. Как сказал Рома [Гутцайт]: «Вас так разочаровала эта игра...» Игра! Не результат. Понимаете? Я разочарован игрой. Что не было попыток играть.
И что делать дальше теперь? Играть в футбол или... Потому что в стыках давление будет такое же. Или даже больше. И под этим давлением эта сборная может играть в футбол или только дубасить вперед?
– То есть вы, как тренер, не рассматриваете это как вызов? Вы как человек смотрите на то, что происходит внутри команды, и понимаете, что с этим справиться не можете?
– Еще раз: я думаю. Что ж вам надо ##### (блин)? Заявления вы у меня не получите никакого, – заявил Карпин в «Коммент.Шоу».
Карпин сказал, что не хотел играть забросами. Нас вынудил прессинг Хорватии и великолепный Модрич
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