Франция и Бельгия вышли на ЧМ, лакросс-гол 16-летнего Мичкова за сборную, победы наших фигуристов в Японии, Икарди хочет уйти из «ПСЖ» ради Ванды и другие новости утра

1. В квалификации ЧМ-2022 Франция разнесла Казахстан (8:0) благодаря покеру Мбаппе и дублю Бензема, Бельгия была сильнее Эстонии (3:1), а Нидерланды упустили победу над Черногорией (2:2).

Благодаря этим победам французы и бельгийцы вышли в финальную часть чемпионата мира. А вот у Беларуси и Казахстана все печально: первые проиграли 8 матчей подряд c общим счетом 4:24, вторые не побеждают 15 игр подряд.

2. Сборная России проиграла Швеции (2:4) в матче Кубка «Карьялы». Чуть менее грустным поражение сделал Матвей Мичков: 16-летний хоккеист забил лакросс-гол и обновил рекорд Овечкина, став самым молодым автором шайбы в истории сборных СССР и России. После такого форвард рвется на Олимпиаду в Пекин.

В другом матче дня сборная Финляндии обыграла Чехию (4:2).

3. На Гран-при по фигурному катанию в Японии Мишина и Галлямов заняли первое место среди пар, Тарасова и Морозов стали вторыми. В танцах на льду выиграл дуэт Синицина – Кацалапов. У женщин победила японка Сакамото, у мужчин – ее соотечественник Уно. Макар Игнатов занял четвертое место, став первым российским фигуристом, исполнившим 4 четверных прыжка в одной программе.

4. Перед спринтом «Ф-1» на Гран-при Сан-Паулу результат Хэмилтона в квалификации был аннулирован, из-за чего пилот начал гонку с последней позиции. Ферстаппена оштрафовали на 50 000 евро за то, что он потрогал антикрыло болида Хэмилтона, но позиций Макс не потерял.

В итоге спринт-квалификацию выиграл Боттас, Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон совершил 15 обгонов и занял 5-е место. Мазепин – 20-й.

5. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Коламбус» (5:3), Панарин отгрузил дубль бывшей команде. «Каролина» обыграла «Сент-Луис» (3:2), у Свечникова 2 передачи, а у «блюзменов» отличились Бучневич и Тарасенко. Все результаты дня – здесь.

6. Непряева выиграла лыжную гонку на 10 км «классикой» на турнире в Муонио, Сорина – 2-я, Кирпиченко – 7-я, Рыгалина – 8-я. У мужчин победил Нисканен, Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й, Устюгов – 6-й.

7. Трансферные новости. Контракт «Локо» и Мампасси будет рассчитан на 5 лет, зарплата – около 500 тысяч евро. Икарди хочет уйти из «ПСЖ» – он намерен сосредоточиться на отношениях с Вандой, перейдя в более спокойный клуб. Почеттино не прочь вернуться в АПЛ. «МЮ» может пригласить тренера «ПСЖ», если уволит Сульшера. «Реал» сохраняет интерес к Погба и может подписать его бесплатно.

8. НБА. «Индиана» обыграла «Филадельфию», «Юта» дома уступила «Майами» и другие результаты.

9. Александр Поварницын вошел в состав сборной России на этапы Кубка мира по биатлону в ноябре и декабре, он присоединился к Логинову, Латыпову, Елисееву, Гараничеву и Халили. На Кубок IBU поедут Поршнев, Серохвостов, Мухамедзянов, Бабиков, Томшин и Стрельцов, Цветков – запасной.

10. Сборная России U19 досрочно вышла в элитный раунд Евро, обыграв Германию (3:1).

11. На итоговом турнире WTA Бадоса обыграла Саккари и вышла в полуфинал, Соболенко взяла верх над Швентек.

12. В КХЛ «Авангард» разгромил «Куньлунь» (5:0).

Цитаты дня.

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