«Понимаю, что идет агрессия со стороны России». Украинский фристайлист Абраменко уточнил свою гражданскую позицию

Олимпийский чемпион по лыжному фристайлу, украинец Александр Абраменко высказался о своем отношении к России.

Ранее Абраменко, отвечая на вопрос о войне на востоке Украины, называл неоднозначными мнения о России как о стране-агрессоре. Сейчас спортсмен решил уточнить свою позицию.

«Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины.

Осветили (журналисты) так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях», – сказал Абраменко.

Украинский фристайлист Абраменко об объятиях с российскими спортсменами: «Когда поздравляешь товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой они национальности»