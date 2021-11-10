Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме после критики за автогол в матче с Хорватией

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Защитник сборной России Федор Кудряшов закрыл комментарии к постам на своей странице в инстаграме после поражения от Хорватии (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022.

Игрок «Антальяспора» забил в свои ворота в концовке матча.

После игры пользователи стали оставлять негативные комментарии в инстаграме Кудряшова, упрекая его за автогол. Через некоторое время Федор закрыл комментарии.

Кудряшову – поддержка, а Россия виновата сама. Играть так нельзя – даже против мощных хорватов

Самые болезненные автоголы в истории сборной России. Кудряшов теперь в компании Ковтуна, Филимонова и Акинфеева

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