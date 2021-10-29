«Международное давление на эти режимы должно быть намного сильнее». Вице-премьер Польши предложил отстранить Россию и Беларусь от соревнований

Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил международному сообществу отстранить Россию и Беларусь от участия в спортивных соревнованиях.

По словам политика, страны несут ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе.

«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований.

Это режимы, которые действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления», – сказал Глиньский.