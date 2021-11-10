Автогол Кудряшова отправил Россию в стыки, 3-е место наших на Кубке «Карьялы», Хэмилтон хлопнул Ферстаппена в Бразилии, Роналду и Златан пока не едут на ЧМ, Кузнецов может попасть на ОИ и другие новости

1. Сборная России уступила Хорватии (0:1) на выезде в заключительной игре квалификации ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах. Счет 0:0 держался до 81-й минуты, когда Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Это первое поражение команды под руководством Валерия Карпина, при этом российские игроки не нанесли ни одного удара в створ хорватских ворот. Еще из плохих новостей: Головин и Смолов пропустят 1-й стыковой матч (24 или 25 марта) из-за перебора желтых карточек.

Хорватия вышла на чемпионат мира напрямую, заняв первое место в группе.

2. Хоккейная сборная России победила Чехию и заняла 3-е место на Кубке «Карьялы», Швеция выиграла турнир.

3. Испания и Сербия вышли на ЧМ-2022, а Португалия сыграет в стыках, пропустив от сербов на 90-й минуте и став второй в группе. Криштиану Роналду не только ушел с поля без гола – он ни разу не пробил в створ в матче квалификации ЧМ впервые в карьере.

Также стыковые матчи ждут сборную Швеции.

4. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу, стартовав десятым, вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим – Валттери Боттас. Субботнюю спринт-квалификацию Хэмилтон начал 20-м. Мазепин – 17-й.

5. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача в первый день итогового турнира ATP.

6. Пишут, что «Манчестер Юнайтед» хочет убедить Зинедина Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера, а Криштиану Роналду одобряет назначение француза в случае увольнения норвежца.

7. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может сыграть на ОИ-2022. Сборная России достигла принципиальной договоренности с ИИХФ.

8. «Фенербахче» хочет купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за 2-3 млн евро.

9. НХЛ. 2 очка Кузнецова и 2 очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург» (6:1), 7-й гол Тарасенко в сезоне не спас «Сент-Луис» в матче с «Эдмонтоном» (4:5). Макдэвид набрал 600-е очко в лиге. Другие результаты – здесь.

10. НБА. «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», «Шарлотт» одолел «Голден Стэйт». Остальные результаты – здесь.

11. Легенда мотогонок Валентино Росси провел последнюю гонку в MotoGP.

12. Молодежная сборная России по хоккею Россия победила Швецию (5:2) и выиграла Турнир четырех наций.

13. Российский форвард Александр Кокорин тренировался на базе «Фиорентины» в выходной день.

14. Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала.

Цитаты дня.

Татьяна Тарасова: «Для чего сборной России выходить на ЧМ-2022? Занять последнее место? У нас в стране нет футбола»

Кафу: «Неймар техничнее Месси и Роналду. Но он должен сосредоточиться на футболе»

Карпин о 0:1 с Хорватией: «Когда боишься, закрываешься от мяча, не создаешь ни одного момента, так и происходит»

Юрген Клопп: «Выбор Трампа и Джонсона был плохим знаком для мира»

Уткин об автоголе Кудряшова: «Что делает любой хорват с травмой? Падает, держится за ногу. У нас хромой игрок ковыляет в штрафную»

Ашот Хачатурянц: «Россия играла прекрасно, достойно. Хорватия не наиграла на победу»

«QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Хореограф группы Тутберидзе об антиковидных мерах