Овечкин – 4-й снайпер в истории НХЛ, Дани Алвес вернулся в «Барсу», фанат «Зенита» на 2 года отстранен от футбола, «Локо» берет украинца Мампасси за 4 млн евро и другие новости утра

1. В квалификации ЧМ-2022 Италия дома сыграла вничью со Швейцарией (1:1), Англия на своем поле разнесла Албанию (5:0) и почти вышла на чемпионат мира, Польша разгромила Андорру (4:1) в гостях и гарантировала себе стыки, куда уже пробилась Шотландия. А Дания просто уничтожает всех: 9 побед в 9 матчах отбора, общий счет – 30:1.

2. НХЛ. Овечкин обошел Бретта Халла и единолично стал 4-м снайпером в истории НХЛ, забросив 742-ю шайбу в карьере в матче с «Коламбусом» (4:3). Сам Халл уже поздравил «Великую восьмерку» с новым достижением. Все результаты дня – здесь.

3. 38-летний Дани Алвес вернулся в «Барселону». Контракт у бразильского защитника до конца сезона, играть он сможет с января. Хави хочет вернуть и хавбека Тиаго Алькантару. Дембеле – первый игрок «Барсы» со штрафом от нового тренера, он опоздал на 3 минуты. Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

4. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сан-Паулу и будет стартовать 1-м в спринте, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й. Впрочем, Хэмилтону грозит исключение из протокола квалификации из-за некорректной работы DRS. Сообщалось, что Льюис потеряет 5 позиций на старте Гран-при Сан-Паулу из-за замены двигателя внутреннего сгорания.

5. Заводящий «Зенита» на 2 года отстранен от футбола и арестован на 8 суток за драку на игре сборной России. Наказаны еще 2 фаната.

6. Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка. Аргентина обыграла Уругвай, Бразилия победила Колумбию и вышла на ЧМ.

7. Устюгов выиграл классический спринт на турнире в Муонио, Терентьев – 2-й, Пеллегрино – 3-й, Валнес – 4-й. Гиммлер победила у женщин, Непряева – 5-я.

8. «Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге, «Милан» в гостях разгромил «Фенербахче» и другие результаты.

9. «Локомотив» близок к трансферу 18-летнего украинского защитника «Шахтера» Мампасси за 4 млн евро, а Пабло уйдет в «Краснодар».

10. Дарья Усачева снялась с Гран-при Японии. Она повредила ногу на разминке перед короткой программой. Сперва сообщили, что она испытывала проблемы с мышцами бедра перед стартом, потом – что получила вертельный перелом бедра. А ФФКР озвучила такую версию: у Дарьи оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости.

11. НБА. 38 очков Шредера помогли «Бостону» одолеть «Милуоки» в овертайме, «Бруклин» был сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты.

12. Итоговый турнир WTA. Контавейт вышла в полуфинал, Мугуруса обыграла Крейчикову.

13. Руководитель СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело против брата Хабиба, которого подозревают в наезде на полицейского в Дагестане.

14. Мухамедзянов выиграл контрольную тренировку сборной России по биатлону, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 7-й.

15. Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди передал жене и агенту Ванде Наре права на все свои доходы и активы до 2050 года, чтобы спасти брак.

16. Сергей Зубов будет руководить сборной России в игре со Швецией на Кубке «Карьялы». Олег Браташ улетел в Москву по семейным обстоятельствам.

17. Комментатор Денис Казанский перешел на Первый канал (был на «Матч ТВ»). Он отработает на решающем матче России с Хорватией.

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«Халк сказал Вилкову: «Ты – пидор, мразь, иди ## ###». Тот ему ничего не показал». Логашов о матче «Зенит» – «Локо» в 2016-м

Медведев о вакцинации от ковида: «Я поеду на Australian Open. И с Австралией все очевидно – туда едут только привитые»

Черданцев о Дзюбе: «Он незаменим в сборной. Если не удастся попасть на ЧМ, тема Артема возникнет одной из первых»

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