Алджамейн Стерлинг: «Собираюсь задушить Яна до потери сознания»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от реванша с временным чемпионом .

«Реванш состоится в феврале или марте. Бой Яна и Кори Сэндхагена вселил в меня уверенность.

Я знаю, что Ян может истекать кровью, и я знаю, что его можно задушить до потери сознания. Это то, что я собираюсь сделать», – сказал Стерлинг.

30 октября на UFC 267 Ян победил Сэндхагена единогласным решением судей.

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