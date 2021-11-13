Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который заявил, что она часто дает комментарии, «находясь не совсем в адекватном состоянии».

«Я уверена в том, что Дмитрий Губерниев бухает гораздо больше, чем я. Неадекват – это его перманентное состояние по жизни. Так считаю не только я, но и многие поклонники биатлона.

Дмитрий болтает слишком много. Он лезет в вопросы, которые никак его не касаются. Очень часто напрасно глубоко залезает в личные жизни спортсменов и зачем-то копается в них», – сказала Резцова.

Анфиса Резцова: «Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, результата не будет. Дай мне волю, я бы его сама «пристрелила»

Дмитрий Губерниев: «Анфиса Резцова часто дает комментарии, находясь не совсем в адекватном состоянии. Были прецеденты, когда она приходила на эфир выпивши»