Анфиса Резцова: «Я уверена, что Губерниев бухает гораздо больше, чем я. Неадекват – его перманентное состояние»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который заявил, что она часто дает комментарии, «находясь не совсем в адекватном состоянии». 

«Я уверена в том, что Дмитрий Губерниев бухает гораздо больше, чем я. Неадекват – это его перманентное состояние по жизни. Так считаю не только я, но и многие поклонники биатлона.

Дмитрий болтает слишком много. Он лезет в вопросы, которые никак его не касаются. Очень часто напрасно глубоко залезает в личные жизни спортсменов и зачем-то копается в них», – сказала Резцова.

Анфиса Резцова: «Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, результата не будет. Дай мне волю, я бы его сама «пристрелила»

Дмитрий Губерниев: «Анфиса Резцова часто дает комментарии, находясь не совсем в адекватном состоянии. Были прецеденты, когда она приходила на эфир выпивши»

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