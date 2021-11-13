Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев и Хуркач играют решающий сет, Зверев поборется с Берреттини

В первый день итогового турнира ATP Даниил Медведев играет с Хубертом Хуркачем, а Александр Зверев встретится с Маттео Берреттини.

ATP Finals

Турин, Италия



14 – 21 ноября 2021

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 7 250 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Красная группа



Первый тур

Зеленая группа



Первый тур