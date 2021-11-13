Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев и Хуркач играют решающий сет, Зверев поборется с Берреттини

В первый день итогового турнира ATP Даниил Медведев играет с Хубертом Хуркачем, а Александр Зверев встретится с Маттео Берреттини.
ATP Finals
Турин, Италия
14 – 21 ноября 2021
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 7 250 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Красная группа
|Теннисист
|ДМ
|АЗ
|МБ
|ХХ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Даниил Медведев
|Александр Зверев
|Маттео Берреттини
|Хуберт Хуркач
Первый тур
- Дата проведения
- 14 ноября, 16.15
- Дата проведения
- 14 ноября, 23.00
Зеленая группа
|Теннисист
|НД
|СЦ
|АР
|КР
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Новак Джокович
|Стефанос Циципас
|Андрей Рублев
|Каспер Рууд
Первый тур
- Дата проведения
- 15 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 15 ноября, 23.00