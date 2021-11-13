Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев и Хуркач играют решающий сет, Зверев поборется с Берреттини

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В первый день итогового турнира ATP Даниил Медведев играет с Хубертом Хуркачем, а Александр Зверев встретится с Маттео Берреттини.

ATP Finals

Турин, Италия

14 – 21 ноября 2021

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 7 250 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап 

Красная группа

 

Теннисист ДМ АЗ МБ ХХ Матчи Сеты Геймы
Даниил Медведев              
Александр Зверев              
Маттео Берреттини              
Хуберт Хуркач              

 

Первый тур

Даниил Медведев (Россия) Хуберт Хуркач (Польша)
6:7|6:3
Дата проведения
14 ноября, 16.15
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
14 ноября, 23.00
Онлайн матча

 

Зеленая группа

 

Теннисист НД СЦ АР КР Матчи Сеты Геймы
Новак Джокович              
 Стефанос Циципас              
 Андрей Рублев              
 Каспер Рууд              

 

Первый тур

Новак Джокович (Сербия) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
15 ноября, 16.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
15 ноября, 23.00
Онлайн матча

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