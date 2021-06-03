Овечкин – первая звезда недели в НХЛ. Он набрал 8 очков в 4 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан капитан , набравший 8 (2+6) очков в 4 матчах.

В матче с «Коламбусом» (4:3) россиянин забил свой 742-й гол в лиге и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Бретта Халла.

Второй звездой стал защитник , который записал на свой счет 7 (2+5) баллов в 4 играх. Американец заработал показатель полезности «плюс 6» при среднем игровом времени 24:09.

Третьей звездой назван нападающий , на счету которого 6 (3+3) очков в 4 матчах. Сейчас у форварда продолжается результативная серия из 14 игр подряд.