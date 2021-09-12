«Зенит» уступил «Челси» в 1 гол, «Бавария» вынесла «Барсу», фиаско «МЮ», Захарян нужен топ-клубу Ла Лиги, волейболисты вылетели с Евро и другие новости утра

1. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил «Челси» в Лондоне (0:1), пропустив от Ромелу Лукаку на 69-й минуте. Это первое поражение «Зенита» с марта, и команда Сергея Семака выглядела достойно, но в ЛЧ серия удручающая – 7 поражений и ничья. В другом матче группы «Ювентус» разгромил «Мальме» (3:0).

2. «Барселона» снова крупно влетела «Баварии» (0:3), «МЮ» внезапно капитулировал перед «Янг Бойз» (1:2; было удаление Уан-Биссаки в 1-м тайме и привоз Лингарда на 95-й минуте), хотя Криштиану Роналду забил реордный 135-й гол в турнире и повторил рекорд Касильяса по числу матчей, «Аталанта» и «Вильярреал» сыграли вничью (2:2) – Миранчук сделал голевой пас, а киевское «Динамо» поделило очки с «Бенфикой» (0:0).

3. В КХЛ СКА обыграл «Спартак» (2:0), ЦСКА уступил «Барысу» (3:6), московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал» (5:3), «Локомотив» проиграл «Йокериту» (0:2) и другие результаты дня.

4.«Барселона» всерьез нацелилась на 18-летнего хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, переговоры состоятся в ближайшие недели. Но игрок сборной России, скорее всего, не согласится на переход, если будет предложение.

5. Мужская сборная России проиграла Польше (0-3) в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу.

6. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим ассистентом в истории КХЛ с 510 передачами. Он побил рекорд Сергея Мозякина.

7. Отмены лимита не будет? Глава РФС Александр Дюков отреагировал на слова Путина: «Наш президент понимает все. Полностью отказаться от регулирования нельзя, оно есть во всех лигах».

8. Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. Ему принадлежит мировой рекорд, который не могут побить 35 лет.

9. Двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой предложили комментировать соревнования на Первом канале.

10. Российские футболисты «Зенита» Крицюк, Кузяев, Сутормин, Чистяков и украинец Ракицкий не встали на колено перед матчем Лиги чемпионов в рамках акции по борьбе с расизмом, другие легионеры клуба из Санкт-Петербурга и игроки «Челси» сделали это. Кстати, польский судья тоже не преклонил колено.

11. На третьей форме «Интера» есть разноцветные полосы. Экипировка вдохновлена равенством и инклюзивностью.

Цитаты дня:

Витория о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Это за гранью. У меня 11 титулов, я выходил в 1/4 финала ЛЧ. Кто тогда прав?»

«Россия играет важную роль в политике, спасибо ее боссу. А люди не очень любят сильные государства». Блаттер о допинговых скандалах

Андрей Аршавин: «Переживать за «Зенит» в ЛЧ будут не только в Петербурге. У клуба самая большая армия болельщиков в России»

Магомед-Шапи Сулейманов: «Мы в России не играем в футбол, а просто бьем в сторону нападающего. Такая игра устарела»

Зобнин о Карпине в сборной: «Поменялось питание: чай только без сахара, каши на воде, нет мяса, паста лишь в день игры»

Семак об акции против расизма: «Преклонить колено я готов перед Богом»